La oposición critica la falta de calendario y presupuestos para el nuevo Plan Cultura 20/20

Cultura asegura que es un proyecto hecho con "imaginación" pero no con "fantasía"

Los partidos de la oposición ha criticado el Plan Cultura 20/20 que el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha presentado este jueves en el Congreso, al considerar que se trata de "un conjunto de compromisos" en el que no se establecen calendarios ni presupuestos para su realización.

El portavoz de Cultura del PSOE, Andrés Torres Mora, ha puntualizado la ausencia de estos datos y ha señalado que va a tener que ser la oposición quien "apremie y controle" al Gobierno para que lleve a cabo las 150 medidas que contiene el plan, una situación que también ha denunciado el diputado de PDeCAT, Carles Campuzano, para quien la ausencia de esos datos quita "todo el valor" al "listado" de iniciativas presentado.

Desde Unidos Podemos, su portavoz en esta comisión, Eduardo Maura, ha criticado que España no cuente con un modelo cultural que "se salve de los vaivenes políticos" y ha celebrado la creación de este plan aunque ha reconocido que tienen "más sombras que luces". A su juicio, hay algunos aspectos del programa presentado que parecen "del año 2000" algo que, según ha apuntado, no tiene por qué decir nada malo del trabajo de la Secretaría de Estado, sino de "las políticas culturales del país en los últimos 20 años".

UN PLAN IMAGINATIVO PERO NO FANTASIOSO

Por otra parte, ha destacado que, en su discurso, Benzo no haya puesto trabas presupuestarias, a lo que el propio secretario ha indicado que su intención ha sido elaborar un proyecto que fuera posible con la capacidad actual de los presupuestos. "Está hecho con imaginación, pero no con fantasía", ha apuntado Benzo, quien ha señalado que, no por eso deja de ser un plan "ambicioso".

En este sentido, ha respondido a las críticas de las medidas apuntando que, la falta de concreción, se debe únicamente al intento de resumir los 150 puntos pero, según ha señalado, existe un dossier por cada uno de ellos en los que están "plenamente desgranados" y "con transparencia".

Benzo ha señalado que la intención de su departamento no es hacer "una revolución cultural" sino "un plan de gestión" que, a su fin, puedan celebrar todos los partidos políticos en su conjunto. "Es una planificación estratégica" con un "análisis de viabilidad" y una autoevaluación", ha explicado Benzo, quien ha dejado claro que "no es un programa electoral" sino "un plan de trabajo muy reflexionado y trabajado", además de "viable".

MÁS SEGURIDAD JURÍDICA PARA ATRAER CINE

Uno de los temas que más se ha tratado durante la comparecencia del secretario de Estado es la situación de la industria del cine y, más concretamente, la necesidad de ayudas para su producción, así como para atraer rodajes internacionales a España. En este sentido, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, ha trasladado a Benzo su temor por la falta de seguridad jurídica en esta materia.

"Una de las asignaturas pendientes para esta seguridad es definir bien figura del productor", ha apuntado Díaz, quien también ha pedido modificar la Ley del Impuesto de Sociedades para que los certificados a los que se refiere puedan ser emitidos, además de por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el organismo autonómico correspondiente con competencia en esta materia. "Así, el inspector de hacienda no podrá tener un criterio dispar dependiendo de la autonomía y nos evitaremos disgustos", ha señalado.

El diputado de la formación naranja también ha propuesto ayudas para aquellas producciones que divulguen la historia y cultura de España, una medida que el secretario de Estado ha rechazado asegurando que el Ejecutivo no puede meterse en la temática de las obras.

FINANCIACIÓN PRIVADA PARA DESCUBRIR TALENTO

Sobre cine también se ha interesado la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, quien se ha preocupado por la plataforma nuevos cineastas que, según ha explicado Benzo, se trata de "incorporar ayuda y mecenazgo privado" a la industria con el fin de "descubrir talentos".

Preguntado también por Pastor por una posible revisión de la Ley del Cine, ha señalado que, tras un tiempo de rodaje de la norma y tras un salto "cualitativo monumental" de la industria cinematográfica, el texto "se podría ajustar para que encuentre su camino". "Eso puede existir y si se detecta se ajustará", ha señalado.

También desde la formación morada, Maura ha sugerido a Benzo un plan estratégico para la música, aunque el secretario ha señalado que su deseo es evitar la presencia de muchos planes "sin que luego quede nada claro". "Aunque estamos dispuestos a seguir hablando de buscar buenas medidas", ha declarado.