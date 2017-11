El político y escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017

El político y escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2017, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros.

"Cuando he hablado con él le he dicho que no se haga ilusiones, porque dentro de un año se lo dan a otro y pasas a reserva", ha ironizado. También se ha mostrado agradecido por "pertenecer a un club ilustre y distinguido", algo que ha "intentado llevar con la máxima dignidad", aunque confía en que Ramírez "lo hará mejor".