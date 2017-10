La inversión publicitaria en medios crecerá un 3,6% este año según prevén anunciantes, preocupados por Cataluña

La inversión publicitaria en medios convencionales crecerá un 3,6% este año 2017, si se cumplen las previsiones de octubre de los panelistas de Zenthinela, que integran directivos de empresas anunciantes, y muestran una preocupación creciente por la situación en Cataluña.

En este sentido, si también se tienen en cuenta los medios no convencionales, que crecerán un 0,9%, la inversión total en medios aumentará un 2,8% hasta situarse en 12.480 millones de euros.

Además, la inversión en vídeo 'online' alcanzará este año los 74 millones de euros, casi un 9% mejor que la cifra estimada para el año 2016; el vídeo 'In Stream' (Pre, Post o Middle-Roll) se mantiene como la opción a la que se dirige una mayor proporción de la inversión, de modo que los panelistas la estiman ahora en un 58,2% frente al 41,8% que correspondería al Vídeo 'In banner'. El Audio on Line representa un 4,3% del total de la inversión en publicidad digital.