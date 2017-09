Un total de 80 libros y grabados de la Editorial Gustavo Gili saldrán mañana a subasta en Londres

Un total de 80 libros y grabados de la Editorial Gustavo Gili de Barcelona saldrán a subasta el próximo 19 de septiembre en la venta 'Prints&Multiples' de Christie's Londres, según ha informado la casa.

Las piezas seleccionadas abarcan de 1959 a 1977, momento en el que la Editorial Gustavo Gili centró su actividad y encabezó la edición de arte en España. La colección incluye libros de artistas, pruebas de impresión y grabados bon à tirer, a menudo con detalladas anotaciones de los autores. Las estimaciones de las 'Estampas de la Cometa: Prints from the Archive of Editorial Gustavo Gili' oscilan entre las 500 y las 50,000 libras esterlinas (538 y 538,000 euros).