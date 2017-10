La primera fotoperiodista española, Joana Biarnés, muestra su "pincelada femenina" en una antología de sus mejores obras

La fotoperiodista Joana Biarnés (Tarrasa, 1935), la primera con esta profesión en España, ha presentado este miércoles en Conde Duque el libro en el que se ha recopilado todo su archivo, 'Joana Biarnés. Disparando con el corazón', en el que se puede observar gran parte de la Historia y en el que queda constancia de la "pincelada femenina" con la que trabajó.

El título del libro hace referencia a que "es el corazón quien manda al cerebro disparar, no es el dedo". "He trabajado de todas las maneras, no siempre he utilizado la misma mirada, pero las fotos que transmiten algo es porque he disparado con el corazón", ha relatado Biarnés, quien quiso ser siempre llamada fotógrafo, y no fotógrafa, para "superar" a sus compañeros, todos hombres.