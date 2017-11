Una exposición en Barcelona recoge 250 portadas de los vinilos más famosos de todos los tiempos

La Fundación Foto Colectania busca los vínculos entre la fotografía y la música en la exposición 'Total Records. Vinilos y fotografía', que recoge una selección de 250 portadas de vinilos, ha explicado el director de la fundación, Pepe Font de Mora, este martes en rueda de prensa.

Entre los vinilos más destacados hay portadas de álbumes de The Beatles, The Rolling Stones, Cindy Lauper, Andy Warhol, Iggy Pop, David Bowie, Miles Davis, Queen, U2, Madonna, Pink Floyd, Grace Jones, Red Hot Chili Peppers, The Clash, Elvis Presley o colecciones de los fotógrafos David Baley, Andy Warhol, Francis Wolff o Jean-Paul Goude.