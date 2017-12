El 72,2% de los españoles se informa a diario por radio o televisión y sólo un 30% lee la prensa

El 72,2% de los españoles asegura escuchar o ver las noticias en la radio y la televisión para su información diaria, mientras que la prensa generalista --tanto en papel como por internet-- sólo es la opción cotidiana del 30% de los usuarios, según se desprende del barómetro de noviembre del CIS, publicado este martes y recogido por Europa Press.

Pero, a pesar de esta cifra, el barómetro del CIS revela que uno de cada cuatro españoles (23,4%) aún no ha usado nunca Internet en ningún dispositivo. De ellos, más de la mitad (el 58,1%) no ha accedido nunca a la Red porque no sabe utilizarla o no la entiende.