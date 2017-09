La 'belle epoque' parisina de Zuloaga llega a la Fundación Mapfre

La Fundación Mapfre de Madrid acogerá hasta el próximo 7 de enero la exposición 'Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-1914', un recorrido por la obra del pintor que se desarrolló en la capital parisina durante el cambio de siglo.

La muestra, organizada con el apoyo excepcional del Musée d'Orsay, ha contado con más de 40 prestadores, entre instituciones y colecciones particulares, entre las que destacan la Fundación Zuloaga, Madrid, la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, Venecia; Museum of Fine Arts, Boston; Musée national Picasso, París; Musée Rodin, París; Museo de Bellas Artes de Bilbao; National Gallery of Art, Washington D.C.; The State Hermitage Museum, San Petersburgo o The State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscú.