Todos los detalles de los CFDA Awards, los Oscar de la moda

Los CFDA ya están aquí. Los premios más importantes dentro del mundo de la moda, de ahí que se les conozca como los Oscar de la moda, se celebraron el lunes en el Hammerstein Ballroom de Nueva York y al que acudieron numerosas caras conocidas, Por su alfombra roja hubo tanto glamour que no es de extrañar que se la compare con la de la Gala Met. Y si no te lo crees, mira: Fue una noche de maximalismos y así lo demostraron algunos looks de las famosas. Con siluetas XXL se vistieron las hermanas Olsen, que prácticamente estaba desaparecidas, con looks en 'black & white' que firmaba The Row, una misma línea, Gigi Hadid, que optó por un diseño de la misma firma en color beige compuesto por un vestido y un abrigo y Adriana Lima y Dona Karan, también con looks en blanco y negro.

La combinación 'black&white' fue la apuesta de otras invitadas como Elsa Hosk, que optó por un diseño romántico de Philosophy y zapatos de Valentino rojos con los que le dio un toque de color, Nicole Kidman con un Oscar de la Renta con escote palabra de honor y puntilla en el bajo y Chloe Sevigny, que confió en Proenza Schouler.

Tampoco faltó el blanco, el color estrella en las últimas alfombras rojas como ya te hemos contado en Chance, y en los CFDA también se hizo notar esta tendencia en los looks de Meg Ryan, que se vistió con un 'sleep dress' de Christian Siriano con ligera cola, Heidi Klum con un Zac Posen con escote de vértigo y Hailey Baldwin que fue una de las originales de la noche con un vestido cut out de Cushnie et Ochs y zapatos y bolso de pelo de Brother Vellies.

Mucho más coloridos fueron los outfits en bloque de de Bella Hadid, que estaba radiante con un vestido chaqueta de Off White que combinó con sandalias de PVC, Sara Sampaio, que derrochó elegancia con un vestido con capa de J. Mendel, Olivia Palermo con uno de sus diseños para Banana Republic con hombros caídos que estaba teñido de color teja.

Las modelos Lily Aldridge, de Jason Wu, y Karlie Kloss, de Diane von Furstenberg, brillaron con sus looks en nude y negro, una con vestido y otra con top wrap y falda, dos estilos diferentes pero muy acertados. Aunque si hubo una celebrity que brilló con luz propia (y la de su vestido, claro) fue Diane Kruger, que estaba radiante con su vestido con escote palabra de honor azul Klein con detalles en dorado de Monse.