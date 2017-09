Albert Pla pide ayuda "a todos los catalanes y españoles sensatos"

"Ya nadie está para canciones, y más con la que nos está cayendo a los catalanes que también nos sentimos españoles . Tengo el corazón 'partío' , me duele el alma, no entiendo nada . Me siento como el Patufet debajo de la col siendo devorado por el buey del independentismo ", ha dicho Pla en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press.

Y en esta línea, ha agregado: "Aún me reconozco, no hace tanto tiempo, un joven lleno de sueños paseando por las Ramblas con amigos míos de Madrid hablando en castellano sin que nadie te insultara por la calle. Recuerdo que entonces esa Barcelona era la Barcelona más bonita del mundo . La Barcelona de Juan Marsé, Gil de Biedma, Vargas Llosa y de tantos otros catalanes".

"Me dormía agarrado a su mano sabiéndome el niño más listo del mundo porqué mi madre me decía que yo hablaba dos idiomas y que el resto de niños del mundo solo hablaban uno. Mi madre me decía mientras me acurrucaba sonriendo: Sí, cariño, eres el niño más listo del mundo", subraya.