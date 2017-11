La abogada de Javier Criado: "Ha dicho que todo es mentira y que (la acusación) es un ánimo de venganza"

CHANCE

Uno de los psiquiatras más reconocidos de la alta sociedad sevillana, Javier Criado, se enfrenta al juez acusado de presuntas vejaciones y abusos sexuales de una gran cantidad de mujeres que no han dudado en denunciar los hechos.

Entre las denunciantes se encuentra Matilde Solís, ex mujer del duque de Huéscar y actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. Matilde se sumó a esta causa después de denunciar públicamente al que fue su psiquiatra durante muchos años. La aristócrata sevillana compartió una carta en su perfil de Facebook que borró horas después tras el revuelo causado, en ella acusaba directamente al psiquiatra de abusos: "Javier Criado abusó de una persona enferma, desesperada, a lo largo de los años. No prestando ayuda, ignorando problemas, manipulando como solo lo puede hacer un buen conocedor de los resortes de la mente, que es lo que no podemos negarle".

Aunque el psiquiatra no habló a los medios a su salida, su abogada, Inmaculada Torres, sí que quiso defender la postura de su cliente que alega que todas las denuncias son producto de una conspiración.

CHANCE: ¿Se ha negado a declarar a tus preguntas o a las del fiscal?

Inmaculada Torres: No, ha contestado a todas las preguntas menos las preguntas de la acusación particular

CH: Y la jueza le ha preguntado muchísimo ¿no?

I.T: Sí le ha preguntado, no voy a entrar en el contenido concreto de las preguntas porque afectan al aspecto más íntimo de mi cliente pero le ha preguntado por todo tipo de denuncias por todo lo que se ponía en nuestra denuncia y él ha estado contestando a las preguntas que le ha ido haciendo la juez.

CH: ¿Qué ha dicho?

I.T: Él ha negado los hechos y viene a decir que todo es un ánimo de venganza.

CH: ¿Qué, quién?

I.T: De todas las mujeres, de las 33, 34 que hasta ahora han denunciado en el colegio de médicos y están en la asociación veritas.

CH: ¿Venganza por qué?

I.T: Eso es lo que se le ha preguntado por qué, venganza por qué. No hay motivo exacto, no ha dado una explicación exacta.

CH: ¿Cómo explica que treinta y tantas mujeres que no se conocen entre sí coincidan en un relato y en una versión de hechos tan similares?

I.T: No hay una explicación tampoco exacta ni coherente a esa pregunta, es también se la ha hecho y no hay explicación coherente a eso.

CH: ¿La jueza le ha preguntado por los casos que ya han prescrito?

I.T: Le ha preguntado en general por todos los casos.

CH: ¿Él como estaba?

I.T: Él ha dicho que todo es mentira y que tiene ánimo de venganza, esa es su explicación a todo eso.

CH: ¿Ha llegado a decir en algún momento que es una campaña contra él?

I.T: Sí, una cosa así ha venido a decir, una conspiración pero no se sabe le motivo ni la causa de esa conspiración.

CH: ¿Con qué sensación os vais vosotros?

I.T: La sensación que a mí me queda después de las declaraciones de hoy es que mi cliente ha podido relatar los hechos que ella sufrió en el interior de una consulta y que él no ha podido explicar ni dar una versión coherente a esos hechos, simplemente lo ha negado pero sin explicar ni decir nada coherente en relación con los mismos.

CH: ¿Habrá algunas declaraciones más o aquí ya se decide?

I.T: Bueno hay que ver y posiblemente se pida alguna que otra declaración más.

CH: Inmaculada se le está acusando por un delito en contra de la integridad moral.

I.T: Exactamente

CH: ¿Nos podrías explicar en qué consiste exactamente este delito?

I.T: El trato, el trato que recibió una paciente dentro de una consulta del resto del contenido concreto no voy a hablar porque pertenece a la esfera interna y a la intimidad de ella y creo que ahí es donde se debe quedar.

CH: Inmaculada ¿Y ahora? No sé si se puede avanzar.

I.T: Bueno es que ahora mismo está en fase de instrucción. Yo he pedido y así ha salido publicado, pedí que declararan 24 mujeres que habían sufrido un comportamiento similar o peor dentro de la consulta. Esas diligencias no se me han permitido, recurrí en reforma se me ha desestimado y me iré a apelación y mientras tantopediré alguna que otra declaración testifical para que pueda corroborar todo lo que estamos manifestando en la denuncia.

CH: ¿Ha salido del colegio de médicos?

I.T: En el colegio de médicos están las actuaciones archivadas profesionalmente, se ha suspendido toda la tramitación del expediente mientras que se resuelve el procedimiento penal.

CH: Y él sigue con la consulta abierta

I.T: Yo no lo sé, la verdad es que no lo sé si sigue con la consulta abierta. Inhabilitado no está así que supongo que seguirá trabajando

CH: ¿Te han puesto un plazo?

I.T: No ahora mismo no, los plazos son los que marca la ley por la duración de la instrucción pero en este caso ya se ha prorrogado y estamos en una tercera prorroga.

CH: ¿Habéis dictaminado algo? ¿En qué situación está ahora mismo Javier Criado?

I.T: Nada, en ninguna situación. En una situación de libertad y en calidad de investigado. Su situación personal no ha sufrido ninguna modificación.

CH: ¿Cuál es su finalidad?

I.T: La finalidad que siempre se ha pretendido con la denuncia que se hizo de las 32 mujeres es conseguir que esto no vuelva a pasar que ninguna otra mujer pueda sufrir lo mismo dentro de la consulta y lógicamente esto da lugar a la inhabilitación de esta persona para que se pueda ejercer como psiquiatra.