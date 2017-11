Yola Berrocal, candidata a los Goya: "Cuando estaba en Miami me decían celebrity"

CHANCE

Yola Berrocal está de lo más nerviosa a la espera de saber si está nominada a los próximos Premios Goya. La actriz tendrá que esperar hasta el próximo 13 de diciembre para conocer por boca de Bárbara Lennie y David Verdaguer el nombre de los nominados de la 32 edición de estos premios. Unos nervios que comparte con Soraya, candidata a la nominación también.

Feliz pero sin esperanzas de ganar, Yola nos habló en la fiesta de Interviú cómo está viviendo esta etapa profesional y de lo que busca en un hombre.

CHANCE: ¿Estás nerviosa que creo que te presentan a la mejor actriz de reparto a los Goya?

Yola Berrocal: Estoy muy nerviosa, me presentaron como candidata y estoy emocionada porque era mi sueño y soy candidata a Mejor Actriz de Reparto.

CH: ¿Crees que te lo darán?

Y.B: No.

CH: ¿Estás mirando estilismos o llevarías uno estilo Sonia Monroy con la bandera de España?

Y.B: Yo amo España y nunca ridiculizaría a España con ese tipo de trajes y tal. Para mí ganar un Goya sería un sueño pero bueno, tengo un 1% de posibilidades.

CH: ¿El discurso está pensado?

Y.B: Sí, se lo dedicaría a mi madre, a mi padre y a mi familia y luego a las personas que siempre han creído en mí, me han dado la oportunidad de hacer ese papel.

CH: ¿Ha nacido una estrella?

Y.B: Siempre. Cuando estaba en Miami me decían celebrity.

CH: Vienes sola, ¿Hay alguien que ocupa tu corazón?

Y.B: Estoy muy soltera desde el 2013.

CH: ¿Pero qué te pasa que no encuentras novio?

Y.B: No es que no encuentre, es que ya no creo en la fidelidad en los hombres, en los que he tenido yo, no voy a generalizar. Como yo soy muy fiel al final no he conseguido a nadie y estoy soltera.

CH: ¿Cómo tiene que ser el hombre que te conquiste?

Y.B: Que me entre por la mirada, las buenas energías.

CH: ¿Has probado las redes sociales para buscar el amor?

Y.B: Sí, pero bueno buscar amor... En Instagram que sabes que encima son auténticos, muchas veces dices esto seguro que es mentira.

CH: Manda un mensaje a los chicos de España para que te conquisten.

Y.B: Soy Yola Berrocal y necesito a los hombres que me conquisten y con la primera condición que no fumen que sean deportistas.

CH: ¿No uno, buscas varios?

Y.B: Busco hombres porque así puedo elegir.

CH: Puedes conquistar tú, que también tienes armas.

Y.B: Puedo conquistar, pues voy a cambiar los términos. Voy a conquistar a los hombres, voy a empezar a mirar y si recibes un mensaje por Instagram es que soy yo.

CH: ¿Ser mamá te apetece?

Y.B: Lo de ser mamá la verdad es que era algo que siempre he querido, me hubiera gustado muchísimo con Yago, con mi exnovio, con el primero pero ahí el momento no pudo ser.

CH: ¿Sola?

Y.B: No, sola no. Sinceramente me da miedo, hay mujeres que han tenido hijos a mi edad pero me da miedo de que salga mal, me preocupa. Me dicen que está todo muy avanzado y tal, puedo ser mamá todavía pero estoy soltera y me gustaría con uno de los que salgan.

CH: ¿Con Leticia Sabater has hecho las paces?

Y.B: No, ni loca. Me sigue por Twitter, digo pero cómo me sigue esta.

CH: Igual esta noche es la noche para hacer las paces.

Y.B: No, es una persona que miente mucho, se inventó unas historias y luego encima se pude demostrar que miente. Le deseo todo bueno, lo mejor pero bien lejos.