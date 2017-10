William Friedkin ve las películas de superhéroes "opio para los ojos"

Filmó un exorcismo real en Italia: "Fue más aterrador que mi película"

Prosiguiendo con la historia del cine norteamericano, ha afirmado que en los años 70 hubo grandes películas, pero no comparables, por ejemplo, a los musicales de Vincent Minelli y Stanley Donen, y ha realzado a directores de los 60 como Sidney Lumet, Richard Brooks y John Frankenheimer.

Centrándose ya en su filmografía, ha asegurado que no sabe cómo las nuevas generaciones acogerían ahora 'El exorcista', que se proyecta en el festival --cuyo principal patrocinador es Gas Natural Fenosa--.

Ha explicado que filmó un exorcismo real para un documental, 'The Devil and the Father Amorth', y que pasó miedo: "Fue más aterrador que mi película", ha admitido, y ha sostenido que lo que vio en Italia le pareció auténtico.