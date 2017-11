Ed Westwick, protagonista de 'Gossip Girl', acusado de violación

En su publicación Kristina asegura que después de acudir a casa del actor junto a un productor que en ese momento era su pareja , Westwick les dijo: "Deberíamos tener sexo todos". Según la actriz, como el productor no quería enfadar al conocido actor y ante su insistencia se quedaron a cenar, yendo todo a peor horas después. Tras la incomoda situación Kristina decidió retirarse a descansar a una habitación, entonces confiesa: "Me desperté de manera abrupta con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero me agarró la cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería acostarse conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada" y termina desvelando en su estremecedor testimonio: "No pude hablar, no podía moverme. Me cogió y me violó ".