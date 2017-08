Víctor Ullate llega a los Teatros del Canal con una 'Carmen' del siglo XXI que representa "la libertad del ser humano"

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate llega a los Teatros del Canal en Madrid para el estreno oficial de su versión del clásico 'Carmen', que tendrá lugar el jueves 31 de agosto, y que trae el personaje de Merimée al siglo XXI para "representar la libertad del ser humano", según ha enfatizado en declaraciones a Europa Press.

A pesar de no haber sido estrenada de manera oficial, 'Carmen' fue representada en San Sebastián los días 1 y 2 de agosto y ha pasado por Verona (Italia), Vichy (Francia), Ponferrada (León) y Santander.

La 'Carmen' de Ullate es una modelo "de alto standing, glamurosa y que se deja querer", comenta el coreógrafo sobre el personaje que ha creado. "Ella es muy libre de pensamiento; llega la noche y dice por qué yo no puedo hacer lo mismo que un hombre que se tira a cualquiera", ha añadido.

"Para mí ha sido el broche final de una carrera", dice Ullate. "No es que me vaya a retirar ya pero he conseguido que esta 'Carmen' sea un exitazo", ha añadido.