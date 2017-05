Tiger Woods pide disculpas tras su detención por conducción temeraria

Horas después de conocerse su arresto por conducir erráticamente, Tiger Woods ha publicado una declaración en la que pide disculpas y aclara los términos de su detención, asegurando que en su conducción temeraria no se debía al consumo del alcohol, sino a la mezcla de algunos medicamentos.

"Entiendo la gravedad de lo que hice y asumo toda la responsabilidad de mis acciones, quiero que el público sepa que el alcohol no estaba involucrado. Fue una reacción a los medicamentos prescritos. No me di cuenta de que la mezcla de fármacos me afectó tan fuertemente", decía el golfista en el comunicado.