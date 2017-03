Terelu se refugia en sus amigas para superar su último disgusto

Tras una dura jornada de trabajo Terelu disfrutó de una noche de amigas de lo más reparadora y es que la colaboradora no pasa por su mejor momento. Tras el fin definitivo del programa de su madre '¡Qué Tiempo tan Feliz!' Terelu no pudo reprimir las lágrimas en directo y es que sin duda Las Campos no están pasando por su mejor momento.

Con lágrimas en los ojos, Terelu reconoció en Sálvame que con el paso de los años se le hace mucho más difícil escuchar críticas hacia su madre. Pero a pesar del disgusto, Terelu se olvidó de sus problemas por unas horas y acudió a uno de sus restaurantes preferidos en la capital donde disfrutó de una cena en compañía de sus amigas más cercanas con las que recuperó la sonrisa. Tras la cena la colaboradora regresó a su casa sola. Un último golpe para las Campos, que por ahora guardan silencio sobre la posible participación de Edmundo Arrocet en Supervivientes, y este sábado emitirán el último episodio de su docureality con un tema de lo más picante: el sexo.