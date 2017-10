Tebas afirma que "no es el mejor momento para la venta de derechos televisivos" de LaLiga por la situación de Cataluña

EUROPA PRESS

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado este martes que "no es el mejor momento" para la venta de derechos televisivos por la situación de Cataluña tras el referéndum del pasado 1 de octubre y la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

"Creo que no es el mejor momento para vender los derechos televisivos. Hay que asegurarse cuando sea el mejor momento y hay que ser un poco tonto para no darse cuenta de que este no lo es. Hemos decidido suspenderlo y retrasarlo unas semanas", ha asegurado en la clausura del World Football Summit en Madrid.

La situación en Cataluña, ha indicado, "afecta" a la Liga española porque se está retrasando la oferta a operadores extranjeros. "Debíamos presentar un concurso y lo hemos tenido que retrasar. Sin comerlo ni beberlo nos vemos en medio de un problema que nos está afectando", ha argumentado.

En cualquier caso, ha confiado en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy sea capaz de reconducir la situación. "Algunos no entendemos España sin Cataluña ni a Cataluña sin España. No va a haber independencia, eso no va a pasar. Confiamos en el Gobierno y en que pueda dar solución a estos problemas", ha señalado.

En cuanto a aspectos deportivos, Tebas ha defendido que el ordenamiento jurídico español es claro en cuanto a la situación de los equipos catalanes en una hipotética situación de independencia de Cataluña. "Cuando me preguntan ¿jugarán los clubes catalanes? Porque no existe solo el FC Barcelona, están también el Espanyol, el Girona, el Mollerusa... Digo que no pueden decir que podrán elegir. La obligación del presidente de LaLiga es explicarlo, no puedo engañar a la gente", ha defendido.

MERCADO EUROPEO

El presidente de LaLiga ha denunciado además que el reparto de los derechos de televisión pactado por la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y la UEFA para el periodo 2018-21 "pone en riesgo" la supervivencia de las competiciones nacionales y ha advertido de que hay que "poner coto" a los clubes-Estado como el París Saint-Germain porque están inflacionando el mercado europeo.

"Los clubes-Estado están inflacionando el mercado europeo. Los clubes tienen que tener que conseguir más dinero para evitar que se vayan los jugadores. ¿Nos podemos permitir que clubes ficticios con ingresos ficticios puedan entrar en el mercado europeo? Se tiene que poner coto inmediatamente", ha indicado.

En este sentido, el presidente de la patronal de clubes ha señalado que la UEFA "tiene que intervenir". "Debemos tomar las decisiones en común", ha alegado Javier Tebas, que ha destacado que la del fútbol "no tiene nada que ver" con la de hace diez años, ya que la Liga de Campeones ha logrado unas ingresos "muy superiores" a la Liga española y cercanos a la Premier League.

La 'Champions' se ha convertido en un competidor de LaLiga, que ha firmado contratos con 84 operadores diferentes. "El problema es cómo se está repartiendo, esto está creando una desestructuración de las Ligas nacionales. En el trienio 2018-21, el Oporto y el Benfica por ejemplo van a tener presupuestos superiores a 250 millones de euros. El cuarto, tendrá 15 millones", ha dicho.

Este riesgo se va a trasladar, según él, a las cinco grandes Ligas, entre ellas la española. "La Premier nos duplica en cifra de negocios. Puede darse el riesgo de las Ligas bipolares como las de antes. El problema es la diferencia de puntos, de las Ligas de los 100 puntos, y eso es lo que hay corregir. Una gran liga se tiene que ganar con 75 u 80 puntos como máximo", ha concluido.