El Teatro Valle Inclán acoge 'Espía a una mujer que se mata', versión de Chéjov que habla sobre "el desazón de la vida"

El Teatro Valle Inclán ha presentado, este martes 24 de octubre en Madrid, la obra 'Espía a una mujer que se mata' que, escrita a partir del clásico 'Tío Vania' (1899) de Anton Chéjov, y versionada y dirigida por Daniel Veronese, mantiene la esencia de la original y sedimenta algunas cuestiones de orden universal como "el desazón de la vida", la frustración, "la imposibilidad de ser feliz" o la desesperación. Se podrá ver desde este viernes 27 de octubre hasta el próximo 10 de diciembre.

"La obra habla de la vida de un ser que no consigue lo que quiere y se tiene que conformar", ha explicado el director en rueda de prensa para añadir que "todos" en la representación son "desdichados", "un circuito de siete personas" en estas circunstancias con el que le parecía "muy interesante" trabajar.

Por ello, en la propuesta no habrá vestimentas teatrales, "ni ritmos bucólicos en fríos salones, ni trastos que denoten en tiempo campestre", puesto que se desarrollará en la escenografía de 'Mujeres soñaron caballos' (Rojas Zorrilla), que el director versionó hace diez años, y que cuenta con una mesa, dos sillas y una botella, según ha precisado.

"Yo no trabajo metiendo al actor dentro del personaje, al contrario, creo personajes transformados por los actores", ha precisado para definir la versión teatral como "una fiesta en la que no puedes modificar nada porque no sabes que va a suceder". "Los resultados son potentes y diferentes a la vez", ha dicho.