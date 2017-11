El Teatro Real disfruta de 'La Favorite' en la gala de 20 años de reapertura, con menos autoridades por Cataluña

El 19 de noviembre de 1850, Isabel II presidió la inauguración del Teatro Real con la representación de 'La Favorite', de Gaetano Donizzeti. El 11 de octubre de 1997, los reyes Juan Carlos y Sofía hicieron lo propio en la reapertura del coliseo madrileño. Este jueves 2 de noviembre, la institución ha lamentado por megafonía la ausencia de Felipe VI debido a que tiene que mantener su agenda de trabajo en el Palacio de la Zarzuela. Ello no ha impedido que el público disfrutase de la representación.

La presencia de los monarcas no estaba confirmada, en todo caso, ya que desde hace semanas mantienen una asistencia mínima a actos oficiales debido a los acontecimientos en Cataluña.

El que no ha faltado a la cita ha sido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que no ha perdido la oportunidad de departir durante el descanso con el ex primer ministro portugués y expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, en un salón contiguo a las terrazas del teatro, con magníficas vistas nocturnas al Palacio Real.