El TUE niega el registro como marca europea de Hello Media por confusión con la cabecera inglesa de Hola!

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha negado este jueves a la sociedad madrileña Hello Media Group el registro de su marca como marca europea, al considerar que existe riesgo de confusión con la cabecera inglesa de la revista 'Hola!' (Hello).

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) denegó en primer lugar el registro atendiendo a la oposición de la revista española, por lo que Hello Media Group llevó el caso al Tribunal con sede en Luxemburgo.

Hello Media Group alegó que los productos y servicios ofrecidos por ella y por Hola se dirigen a públicos distintos; que no existe ninguna similitud gráfica, fonética o conceptual entre los signos y que las condiciones de comercialización pueden evitar el riesgo de confusión.

Sin embargo, el TUE no ve motivo para cuestionar la conclusión primera de EUIPO, que consideró "poco distintivos" los elementos que diferencian cada marca, como el símbolo '#' que precede a Hello Media ni el término 'media group' y concluyó que el término 'hello' es el elemento "dominante" en ambas marcas.