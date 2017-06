Solange regresa por la puerta grande al Festival Primavera Sound

EUROPA PRESS

Arcade Fire da el campanazo con un concierto sorpresa en pleno ocaso

La artista norteamericana Solange ha regresado por la puerta grande al Festival Primavera Sound la noche de este jueves tras su debut en el certamen en 2013 --cuando actuó en un escenario más pequeño y discreto-- en una noche en la que ha derrochado toda la energía contenida de su R&B en un multitudinario concierto.

La artista, hermana pequeña de Beyoncé Knowles, ha salido a la arena bañada en unos potentes focos rojos dispuesta a regalar lo mejor de su comprometido disco 'A seat at a table' interpretando para un sinfín de fans momentos tan plácidos como dinámicos; la tejana incluso ha bajado del escenario para bailar con los primeros de la fila.

Ha precedido a la tejana el hito de la música negra Miguel --Miguel Jontel Pimentel-- con los sonidos funk, hip hop y rock pulidos con electrónica de su disco 'Wildheart' --que le ha valido comparaciones con Prince-- con el que ha puesto al Primavera Sound a sus pies gracias a un concierto muy participativo con momentos intimistas.

DOSIS METAL

Y al mismo tiempo que Solange regalaba energía en uno de los grandes escenarios y a la espera de que llegue Slayer a medianoche, los franceses Gojira han comenzado a subir el volumen guitarrero con la primera dosis de metal de la jornada.

Sin embargo, los canadienses Arcade Fire han dado el campanazo de la primera jornada del certamen con un concierto sorpresa de una hora en pleno ocaso, en el que han interpretado el single de su nuevo álbum 'Everything now', seguido de sus hits más coreados como 'This is the night time', 'No cars go', 'Ready to start', 'Sprawl II' y 'Afterlife' en un escenario de 360 grados.

Más allá, Alexandra Savoir ha aparecido en el escenario Pitchfork con los últimos rayos de sol, vestida de negro con una delicada presencia para ofrecer al público las melodías dulces, hipnóticas y misteriosas de su debut discográfico, que publica este año, y que ha formado parte de la famosa serie 'True detective'.

Broken Social Scene no ha defraudado a sus seguidores con su despliegue de cuerdas, vientos y voces, que han ofrecido en el escenario Ray-Ban con algunos avances de 'Hug of the thunder', el disco con el que los canadienses romperán siete años de silencio discográfico el próximo mes de julio, e incluso con unos versos de la famosa 'Total eclipse of the heart', de Bonie Tyler, que todo el público ha coreado.

El festival ha tenido también otros protagonistas, como el incansable rock de los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, cuya presentación del trabajo 'Salve discordia' ha cosechado una ovación final fruto de sus melodías desbocadas y desfiguradas, entre las que han estado 'Amigos del género humano' y 'Barca quemada'.

También han mostrado su legado This is Not This Heat, con integrantes de la banda de rock británica experimental This Heat, que han agradado con su amalgama de guitarras al caer la tarde.

El indie folk melancólico de la banda Bon Iver, una de las estrellas más esperadas este jueves, ha tomado el escenario Heineken del festival con sus canciones melódicas y su tercer álbum, '22, a Million', un rompecabezas de pop sintetizado del que ha hecho gala empezando por la canción '22', a la que han seguido '10' y '715' a la espera de sus éxitos más conocidos 'Holocene', 'Skinny Love' y 'Beth/Rest'.

Unos 20 minutos después del inicio del concierto del indie folk de los estadounidenses, en el escenario Ray-Ban, centenares de seguidores celebraban la intensidad en escena del rock alternativo con toques de soul de The Afghan Whigs, que celebra el vigésimo aniversario de su 'Black Love'.

KATE TEMPEST Y SLAYER

A partir de las 23.30 horas, la dramaturga, novelista, artista, poeta y cantante Kate Tempest tratará de demostrar su capacidad de mantener el equilibrio entre Wu-Tang Clan y Samuel Beckett, e interpretará su segundo álbum 'Let Them Eat Chaos', en el que entremezcla sus versos actuales con ritmos urbanos.

Y pasada la medianoche las guitarras se apoderarán casi por completo del festival con el thrash de Slayer, el punk clásico de The Damned, la psicodelia de King Gizzard & The Lizard Wizard y el hardcore de Converge.