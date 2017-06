CHANCE

Cuatro días después del trágico incendio que acabó convirtiendo la Torre Grenfell Blaze de Londres en una pira, las muestras de solidaridad no paran de sucederse. El último en sumarse a esta causa es Simon Cowell, que anunciaba la producción de su single cuyos beneficios serán para los afectados por el devastador desastre que ha acabado con la vida de 17 personas y treinta están hospitalizadas -17 de ellas en estado crítico - cifras que podrían aumentar porque los últimos siete pisos del edificio no han podido ser rastreados por los bomberos. "Estoy viendo las imágenes del incendio de la Torre Grenfell en Londres. Angustioso", escribió en su Twitter el jurado de Britains' Got Talent. "Esperamos confirmar mañana la grabación de un single con el que se recaudará dinero para los afectados por esta tragedia", añadió en otro tweet.

El productor musical se mostró conmovido por la magnitud del desastre en el espacio Good Morning Britain. "He visto muchas cosas malas, pero esto me provoca escalofríos", señaló el magnate televisivo.'No voy a sentarme aquí y no hacer nada", subrayó.

El cazatalentos de 57 años asegura haberse puesto en contacto con todos los directivos de su discográfica, Syco, para trabajar juntos en la elaboración de esta grabación solidaria, algo que podría suceder este mismo fin de semana después de haber contactado con muchos artistas que se han mostrado encantados con su participación. Todavía es pronto para dar nombres, pero Simon insinuó estar muy interesado en la presencia de Adele, primera famosa que se acercó hasta los restos del edificio para consolar a los afectados que eran atendidos en la calle.

Rita Ora, que pasó parte de su infancia en ese edificio, atendió a los vecinos de White City repartiendo agua y ropa, ayudada por un grupo de amigos. También se dejó ver por la zona a una impactada Lily Allen. "Jamás en toda mi vida he visto un desastre como este donde el número de fallecidos ha sido minimizado por los medios de comunicación", señaló Allen a los micrófonos de los reporteros desplazados hasta la zona. ¿Diecisiete? Lo siento, pero la gente me dice que la cifra es mucha más cercana a 150 y muchos de ellos son niños", comentó la cantante.