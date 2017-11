Silvia Abascal: "No quiero dar datos del embarazo"

La versión española de la revista Vogue hace entrega un año más uno de sus premios más esperados, los Vogue Joyas. Como no podía ser de otra forma la revista contó con el apoyo de muchos rostros conocidos que no quisieron perderse una noche tan especial como fue el caso de Manuela Vellés, Juan Avellaneda, Esmeralda Moya, Alfonso Bassave, Cari Lapique, Macarena Gómez, Ana García Siñériz, Andrea Molina y Silvia Abascal que presumió de tripita en la recta final de su embarazo.

S.A: Sí, claro que hay etapas, claro que sí, dices esto me coincide con un momento personal importante o difícil o simplemente necesito escaparme con mi pareja y darnos un homenaje pero no siempre se tiene la suerte de poder renunciar, cuando se puede, pues sí. Hay cosas personales más prioritarias que las profesionales.

S.A: No, pesado no pero uno tiene ganas de verse.

S.A: Eso esta semana. Esta semana hago lo de 'para salir corriendo' todavía no lo he hecho pero esta semana hago la maletita de viaje.

CH: No te has bajado del tacón.

S.A: No quiero dar datos del embarazo. Claro que lo sabemos pero cuando una da a luz ya da los datos no todo el rato soltando perlas.

S.A: No, no tengo antojos, de verdad. Antes tenía los mismos antojos, esto que a las dos de la mañana quiero helado de chocolate, también me pasaba antes. No siento antojos como tal.