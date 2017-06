Shakira presenta su nuevo disco El Dorado en la ciudad de Barcelona y lo hace con una fiesta por todo lo alto en El Convent Dels Ángels en el que dio un concierto de lo más especial para todos los asistentes. Sin duda el principal ausente en la cita fue Gerard Piqué y es que el futbolista se encuentra cumpliendo con sus compromisos profesionales con la Selección Española.

Shakira: Se siente que estoy soñando, no me lo esperaba, de verdad, cuando lanzamos este álbum yo creo que me iban a decir ya entró al Top cinco en algunos países pero cuando me dijeron que el Número 1 en 37 países no me lo podía creer.