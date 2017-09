Selena Gomez y The Weeknd comienzan a vivir juntos

Selena Gomez y The Weeknd han dado un paso muy importante en su relación. La pareja ha decidido comenzar un proyecto de vida conjuto en un lujoso apartamento en Nueva York.

Según explica Entertainment Tonight, los cantantes han alquilado una casa en Greenwich Village para compartir los meses de rodaje de Selena en Nueva York a las órdenes de Woody Allen. Gomez y The Weeknd pagarán al mes unos 16.000 dólares por este apartamento.

Aún así, esta no es la primera vez que Selena Gomez vive con una de sus parejas pues con Justin Bieber se mudó a los pocos meses de comenzar su relación. El propio Bieber explicó cómo había vivido esta etapa en una entrevista concedida en 2015 a Elle: "Me mudé con mi novia cuando tenía 18 años. Empezamos una vida juntos. Era como un tipo de matrimonio. Vivir con una chica puede ser mucho a esa edad pero estábamos muy enamorados. No había nada que importase, estábamos juntos en todo".