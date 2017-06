CHANCE

Sandra Barneda asegura que la vuelta de Edmundo Arrocet a España será muy complicada: "Son momentos muy críticos en la vida de una persona y el hecho de que no se lo digas y que tu pareja esté fuera y que se entere cuando vuelva, veremos qué ocurre. En todo caso veremos si él quiere compartir la verdadera reacción que tiene al enterarse. Es libre".

En cuanto a su relación con Nagore Robles, Sandra volvió a optar por el silencio: "Bueno, lo hemos estado siempre y jamás nos hemos escondido, otra cosa es que hablemos. Eso es distinto". De sus planes para verano, Sandra comentó: "Pues esperemos pero en la tele nunca se sabe, ya lo sabes tú, hasta última hora no puedes saber qué escapadita hay, qué longitud tendrá la escapada pero bueno, da igual, me siento una privilegiada y si hay verano pues mejor, y si no pues no pasará nada".

CHANCE: Qué belleza.

Sandra Barneda: Muy bien, me voy ya después de decirme eso.

CH: Decías voy a posar como una súper woman.

S.B: Bueno qué bien, todas las mujeres somos unas súper woman. Eso es decir una obviedad, pero nos lo tenemos que repetir, tendría que ser como un mantra.

CH: No tendría que ser necesario.

S.B: Pero llevamos tantos años y tantos siglos diciendo que como mujeres no nos permitimos, no podemos, no sabemos, no valemos, que claro, llevamos muy pocos años permitiendo y que nos permitan decir somos súper woman.

CH: Qué gran momento está viviendo Sandra Barneda en todos los sentidos.

S.B: Pues sí, no te lo voy a negar, que ya era hora.

CH: Se echaba de menos.

S.B: Bueno no, no es que se echara de menos, cuando una ya cumple los 40 pues es verdad. 'La vida empieza a los 40' empiezas a quitarte muchas tonterías de encima.

CH: Además vemos que llega un momento que has dicho ya no me escondo y el amor que siento por la persona por la que estoy y no pasa nada.

S.B: Nunca ha pasado nada.

CH: Ahora os vemos muy felices y contentas.

S.B: Bueno, lo hemos estado siempre y jamás nos hemos escondido, otra cosa es que hablemos. Eso es distinto.

CH: ¿Planes para verano?

S.B: Pues esperemos pero en la tele nunca se sabe, ya lo sabes tú, hasta última hora no puedes saber qué escapadita hay, qué longitud tendrá la escapada pero bueno, da igual, me siento una privilegiada y si hay verano pues mejor, y si no pues no pasará nada.

CH: Vaya edición de 'Supervivientes', ¿Cómo va a ser la vuelta de Edmundo a España?

S.B: Primero cómo se va a producir esa conversación, cómo reaccionará él, habrá nervios y el viene como nos dijo ayer, con muchas ganas, viene muy sensible, veremos qué ocurre. Todos estamos esperando, son decisiones complicadas que uno, en este caso María Teresa tuvo que tomar, ya veremos.

CH: Muy en privado.

S.B: Son muy íntimas, son difíciles, son momentos muy críticos en la vida de una persona y el hecho de que no se lo digas y que tu pareja esté fuera y que se entere cuando vuelva, veremos qué ocurre. En todo caso veremos si él quiere compartir la verdadera reacción que tiene al enterarse. Es libre.