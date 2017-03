Sabino Méndez publica 'Literatura universal': "Me choca que no haya desaparecido el rock"

El escritor y músico Sabino Méndez publica 'Literatura universal', una novela sobre la educación sentimental y cultural de un grupo de jóvenes en la España postfranquista, con la afición por las letras y, en especial la música, como telón de fondo de esta "parodia de novela generacional".

Precisamente, preguntado en una entrevista con Europa Press por esa evolución de la música desde los años 80 hasta hoy, el exmiembro de Loquillo y Trogloditas ha reconocido que le "choca" que el rock "no haya desaparecido del todo" después de tantos años, lo que quizás atribuye a su "grado de insurrección".

"Es llamativo que siga presente como género o mito, con su carácter de música muy básica y popular. A lo mejor es que se trata de una música de insurgencia, no complaciente, que es lo que necesitamos ahora mismo los seres humanos", ha defendido Méndez, para quien ha ocurrido también algo parecido con el jazz o el blues.

'Literatura universal' sigue las peripecias de Cárdenas, Simón y Valls desde que se conocen en un colegio de curas hasta los años 2000, donde deben buscarse la vida y cada uno optar por un camino profesional. El autor acompaña cada página con una cita literaria de distintas obras y propone un juego al lector en torno al mundo de las letras.

Desde el nombre del narrador --Simón B. Sáenz de Madero, anagrama de Sabino Méndez-- hasta una cita apócrifa, el libro se convierte en un "rompecabezas" en el que se pueden encontrar frases de autores tan dispares como Hegel, Lacan o el Arcipreste de Hita. "Son los problemas de haberte enamorado de la teoría literaria", ha bromeado.

Méndez, licenciado en Filología Hispánica, cuenta también con una tesis en este campo y pensó incluso en doctorarse, lo que pesó a la hora de apostar por este homenaje literario que, desde la portada, simula ser un manual al uso. "En el departamento en el que estaba había una obsesión constante con la literatura universal, así que pensé que recuperar ese título para mi novela era una buena broma", ha apuntado.

LOQUILLO Y LA FICCIÓN

De nuevo, como en anteriores títulos, Méndez propone un texto con matices autobiográficos, aunque siempre en la línea de ficción. "He tejido los personajes y las peripecias mezclando cosas que me han pasado a mi, que les han contado a otros y que me han contado que les han pasado a otros", ha aseverado.

De hecho, uno de esos personajes que se pueden encontrar entre líneas es el de Loquillo, con quien mantiene relación --tras un periodo distanciados, coincidiendo con la separación de su grupo a finales de los 80--. "Loquillo conoce el proyecto y hemos quedado que le enviaré el libro. Él sabe perfectamente que no está en el libro, pero que la gente lo va a ver ahí. Es la complicidad con la ficción", ha señalado.

En cualquier caso, esta confusión entre realidad y ficción es algo que ya les ocurría en la época de Trogloditas. "De jóvenes escribía una canción en la que muchas veces la voz narrativa era un personaje inventado y Loquillo, como actor, lo interpretaba. ¡Pero eso no significaba que lo que él decía lo dijeramos o Loquillo o yo!", ha recordado con humor.

LA MEMORIA HISTÓRICA

'Literatura universal' también es una mirada crítica hacia la memoria, que el autor entiende como "algo individual y no colectivo". "Ahora se barajan conceptos rimbombantes como el de memoria histórica, que es bienintencionado pero también una aporía: las limimtaciones de los seres humanos son las que son y las memorias son individuales", ha indicado.

De todas formas, Méndez defiende la importancia de la literatura en nuestros días y rechaza la manida frase de que 'todo está inventado'. "O bueno, si se prefiere, se puede mirar con la frase de André Gide: 'Por supuesto que todo ha sido dicho y escrito hace muchos años, pero como nadie escucha, hay que repetrilo otra vez'", ha concluido.