La SGAE distingue a tres compositores y arreglistas para grandes bandas de jazz

Las ganadoras del IV Concurso de Composición y Arreglos para gran banda de jazz de la Fundación SGAE, en colaboración con la asociación Ool-Ya-Koo de Granada, han sido las piezas 'Alta médica', de Alfons Carrascosa; 'Ambleside', de Eduardo Rojo; y 'Nun Intre', de Daniel Batán.

El resto de trabajados sin premio en metálico pero igualmente parte del repertorio que se ofrece en la actuación final, son 'Bilinkue', de Alfons Carrascosa, del que también han incluido 'Txeroki'; 'Los pensamientos de Lulú' y 'El amor duerme en el pecho del poeta', de Iñaki Askunze; 'Why not', de Néstor Giménez; 'Wish', de Daniel González Batán; 'Hermanos Campo', de Marcos Pin.