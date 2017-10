Rossy de Palma crea una línea de maquillaje para MAC, una historia de amor de hace 20 años

Rossy de Palma es una de las mujeres más polifacéticas de nuestro país y es sin duda alguna ella se atreve con todo, en esta ocasión también con el maquillaje. La actriz ha creado su propia línea de maquillaje de la mano de MAC y durante la presentación estuvo muy bien rodeada de amigos y es que sin duda alguna los productos llevan su sello personal.

RP: No me voy a manifestar y menos en este contexto. Estoy en contra de la violencia y la represión, nunca ha sido buena. La historia nos ha enseñado que la represión nunca ha sido buena. Hacer oídos sordos a un sentimiento que se siente y es muy potente no hace otra cosa que agrandarlo. No me quiero manifestar pero estoy muy poco orgullosa de todos los políticos, de los de allí y de los de aquí, no saben.