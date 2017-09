Rosanna Zanetti: "Me encanta vestirme de flamenca"

CHANCE

Paso a paso Rosanna Zanetti se va abriendo camino como modelo en España, cada día más cómoda en nuestro país, la venezolana posa espectacular como protagonista de la nueva campaña de una conocida firma de joyas. Cada día más enamorada de David Bisbal, ha disfrutado el verano en Almería junto al cantante, acompañándole en su gira siempre que ha podido como su mejor fan.

Aunque la polémica por el capítulo que Chenoa le dedica a Bisbal en su libro le pueda salpicar, ella prefiere mirar al futuro con ganas y ánimo.

CHANCE: Se te ve estupenda en esta nueva campaña de joyas Vidal & Vidal

Rosanna Zanetti: Muchas gracias por acompañarnos.

CH: ¿Cómo ha sido trabajar para ellos?

R.Z: Increíble, me he sentido en familia, como en casa. desde el minuto uno. Tuvimos unas reuniones previas en Barcelona y luego me invitaron a ver la fábrica en Mallorca y eso fue una experiencia. Otra cosa, nunca había estado en una fábrica de hacer joyería, nunca había visto cómo era ese proceso y quedé fascinada, a nivel tecnológico, a nivel de valores, a nivel de la filosofía que aplica Vidal cada vez que hace cualquier joya o complemento, me parece muy bonito. Me parece muy bonito toda esa experiencia. Jesús me dice que le gustaría que todas sus clientas pudieran venir a la fábrica y saber cómo se hizo ese anillo que llevan, esa pulsera que llevan... entenderían y tendrían mucho más cariño por la marca y por lo que tienen.

CH: ¿Cuáles son tus preferencias a la hora de elegir joyas?

R.Z: No tengo muchas preferencias porque esto es como amanezcas, a veces estás más sport y a veces quieres verte un poco... eso es lo bueno con Vidal que tienes como muchísimas opciones tanto en líneas, tanto en signature, tanto en trinity, en la parte de plata ley. Tienes como de todas las opciones. Yo creo que hoy en día no existe una norma para llevar un accesorio porque puedes llevar que parece de noche de día, puedes llevar algo un poco más simple, está para todas las edades, para cualquier tipo de gusto y eso me encanta, tener la opción, eso es lo que me gusta de esta marca, que tienes la opción de elegir lo que quieras.

CH: ¿Guardas alguna pieza a nivel personal que sea tu tesoro? ¿Algo que te regalara alguien especial?

R.Z: A nivel sentimental que me hayan regalado anteriormente, sí. Tengo unos colgantes que siempre guardo con mucho cariño, que los ha regalado y tengo otras piezas que de repente me ha regalado mi mamá o mi abuela y eso es lo bonito del valor sentimental que adquiere una joya, por lo menos en Vidal & Vidal puede llegar una pareja, un novio a regalarle a su novia un colgante, o puede venir una mamá a regalarle algo a su hija y viceversa. Hay tantos momentos especiales en los que podemos recurrir a esta marca, que eso es lo bonito, el valor sentimental que se le agrega a la pieza y que la pieza también tiene una altísima calidad que puede traspasar hasta generación. Trabajan con una plata de una calidad increíble, tienen una garantía también muy buena, te garantizan todos los productos, no producen alergia. Eso también es bonito, que la pieza tenga la calidad para traspasar quizás a otra generación y poder llevar ese sentimiento contigo.

CH: Dicen que a las mujeres se nos conquista con joyas, ¿en tu caso esto es cierto?

R.Z: No, tampoco así. Te conquistan con acciones, con palabras, con cariño, pero siempre los detalles son muy bonitos, por lo mismo que estaba diciendo: tiene un valor agregado. Luego el colgante quizás no lo ves como el colgante, ves "me lo regalaron, me recuerdo, el día martes a las 5 de la tarde, cuando me regalaste este colgante, estábamos cenando". Ese regalo o esa pieza que llevas te transporta a una situación, a una persona, un momento, es lo que te acompaña el resto de tu vida. Ya no es la pieza, ya es lo que significa la pieza.

CH: ¿Cómo estás aquí en España?

R.Z: Muy feliz, muy contenta. Siempre lo he dicho, que me han acogido increíblemente, es el país que me ha dado a mi amor y se ha transformado en mi segundo hogar, en mi segunda casa. Venezuela siempre adelante, pero ahorita estoy aquí y estoy muy feliz.

CH: David y tú se dice que vais a celebrar una fiesta para vuestra boda.

R.Z: Para nada, no estamos preparando absolutamente nada. Estamos viviendo una etapa muy bonita y nada más. David está terminado su gira aquí en España luego viene a Latinoamérica. Luego yo enfocada en la parte laboral que la estamos desarrollando más a fondo a medida que va pasando el tiempo que es también lo que me hace bastante ilusión, pero no para nada. Estamos viviendo nuestro momento que es muy especial, muy bonito y soy una persona muy afortunada por todo lo que te cuento.

CH: ¿No te gustaría verte con un vestido blanco?

R.Z: Ustedes están más ilusionados con eso, están muy insistentes. Lo he dicho está en nuestro planes pero vamos a ver cuando ocurre.

CH: Te hemos visto como pez en el agua en Almería, vestida de flamenca, buceando...

R.Z: Me encanta vestirme de flamenca, me he vestido en esta ocasión de Juana Martín que también la llevo en este momento parte de su colección que presentó en la Fashion Week y me encanta me sentía como una princesa gitana, flamenca, tratando de bailar sevillanas y de disfrutar todo lo que fue la feria que culturalmente me parece muy bonito.

CH: ¿Siguiendo a David concierto a concierto?

R.Z: Cuando puedo, cuando puedo. Sí he ido a bastantes, vamos a ver si la gira latinoamericana que va a ser un poquito más larga me puedo escapar a un par de conciertos para vivirlo porque cada concierto es diferente, cada público es diferente, cada lugar es mágico y claro que sí, siempre que pueda apoyarlo siempre.

CH: La relación con su pequeña es buena ¿verdad?

R.Z: Muy buena, es una de las niñas más buenas que yo he conocido en la vida. Es muy cariñosa, se porta súper bien y tenemos una relación bastante bonita y eso me hace muy feliz.

CH: ¿Para cuándo un bebé?

R.Z: Lo he dicho en varias ocasiones. Sí está en nuestros planes, son muchos pasos que queremos dar. Hemos dado el primero de muchos que queremos dar, luego llegará, a su tiempo. Tampoco es algo que diríamos a la prensa antes. Yo creo que ya cuando suceda. Fiestas y eso ya te digo que no.

CH: La interpretación es lo que te queda pendiente ¿te veremos en nuevos proyectos aquí en España?

R.Z: Me encantaría me hace mucha ilusión sobre todo por la calidad de proyectos que se hacen aquí a nivel de cine, a nivel de televisión... todo me parece increíble y sería un honor participar en la actuación.

CH: ¿Cómo vives la situación en Venezuela? Creo que tienes allí a tus padres, no sé si te planteas que vengan.

R.Z: Mi madre y mi hermano están ahorita en España que me vinieron a visitar y les tengo una temporadita aquí y estoy súper feliz. Parte de mi familia sí está en Venezuela, otra parte está en chile porque por parte de mi mamá son chilenos pero sí me entristece mucho independientemente de que esté mi familia o no, obviamente que esté mi familia me suma pero Venezuela es mi país, es mi bandera y me entristece mucho que todas las personas estén sufriendo y estén viviendo una crisis. Siempre tratando de apoyar, tratando de sumar en lo que se pueda y esperando que se pase pronto.

CH: ¿Qué le pides al futuro?

R.Z: No le pido nada. Que me siga sorprendiendo positivamente como lo ha hecho hasta ahora porque me siento muy feliz y afortunada con lo que tengo ahorita, trabajo, amor, familia. Yo creo que lo que siga llegando es añadidura y además sería un descaro.