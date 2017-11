Rosa Villacastín recoge en 'Los años que amamos locamente' la "letra pequeña" de la vida previa a la Transición

La periodista y escritora Rosa Villacastín ha publicado este mes de noviembre su nuevo libro, 'Los años que amamos locamente', en el que recoge los recuerdos y la "letra pequeña" de los años que precedieron a la Transición del Franquismo a la democracia. Se trata de un ejercicio de crónica social de una época de cambios de los que, 40 años después de la aprobación de la Constitución, "muy poca gente habla porque siempre se pone el foco en los grandes acontecimientos, como la muerte de Carrero Blanco o la legalización del Partido Comunista", según la autora.

Villacastín señala también que "no hace tanto tiempo" desde que las mujeres "iban con velo, con medias gruesas y sin manga corta a la Iglesia" y de que "la mujer era una ciudadana de segunda, que no podía ni abrir una cuenta corriente". "Cuando yo ya trabajaba y me quise alquilar una buhardilla, fui al banco y me dijeron que tenía que ir mi padre. Parece que es lejísimos y no hace tiempo, yo lo he vivido. Y la ropa, una vez me mandaron a hacer una entrevista en Marbella y fui con minifalda y el subdirector me hizo ir a Madrid a dar explicaciones de por qué iba con minifalda", recuerda.