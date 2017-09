Ana Rosa Quintana saca la cara por Jorge Javier Vázquez: "Está contentísimo y feliz"

Un año más el Museo Chicote de Gran Vía ha organizado una fiesta por todo lo alto para la entrega de la tercera edición de los Premios Chicote que este año fueron presentados por Marta Torné. Como no podía ser de otra forma los premiados no faltaron a la cita y es que en esta ocasión fueron Luis del Olmo, Pablo López, Padre Ángel, Natalia Verbeke, Íñigo Urrechu y el diseñador Juanjo Oliva.

Entre los muchos otros rostros conocidos que no faltaron a la cita pudimos ver a Ana Rosa Quintana, Belén Esteban, Carlos Sobera, Mario Vaquerizo, Alaska o María Esteve entre otros. Por su parte Ana Rosa reconoció que este está siendo un muy buen arranque de temporada y es que hay muchos temas de actualidad de interés para todos los espectadores.

Ana Rosa Quintana: A la veterana. No sé ya qué decir cuando me llaman veterana, pero en este caso sí. Fue la primera edición y fíjate lo que consigue Rubén no lo hace nadie.