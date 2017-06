Rosa Montero: "No voy a dejar que me presenten otra vez para la RAE"

EUROPA PRESS

La periodista Rosa Montero ha asegurado este miércoles 7 de junio durante la presentación de su colaboración con la ilustradora Paula Bonet, 'Escribe con Rosa Montero' (Alfaguara), que "hoy por hoy" no volverá a dejar que presenten una candidatura para la Real Academia Española (RAE).

"Hay posibilidades de que vuelva a salir mi candidatura, pero hoy por hoy al 100% no voy a dejar que me presenten. Aunque no sé si cambiaré de idea", ha dejado abierto Montero. La escritora ha revelado también que, pese a su deseo inicial de entrar en esta institución, cuando conoció que finalmente no era la elegida sintió "una sensación de alivio".

"De entrada tuve una sensación de alivio, yo quería salir pero me iba entrando cada vez más agobio: soy hiperresponsable y si hubiera entrado en la academia sería para trabajar mucho. Luego es verdad que después, cuando la gente me ha empezado a preguntar, sí me ha fastidiado más", ha comentado con humor.

El pasado mes de mayo, la silla M de la RAE quedó vacante después de que ni Montero, ni el escritor, filólogo y crítico Carlos García Gual obtuviesen los votos necesarios para ocuparla. Ambos candidatos, que optaban a ocupar la silla M vacante desde el fallecimiento del poeta asturiano Carlos Bousoño en 2015, obtuvieron un empate en votos, por lo que la plaza quedó desierta. La candidatura de Rosa Montero contaba con el respaldo de Margarita Salas, Carme Riera y Pedro Álvarez de Miranda.

"No fue una decepción, pero me dio pena por García Gual, un sabio enorme y humilde que incluso aparece en uno de mis libros como personaje, 'El corazón del tártaro'. Que presentaran su candidatura justo después de la mía cuando había otra silla que sale ya me pareció una pena por los dos", ha admitido.

LLORAR A LÁGRIMA VIVA

'Escribe con Rosa Montero' es un cuaderno que combina citas de la autora sobre el proceso creativo, acompañada en varias de ellas por ilustraciones de Bonet. "La idea era crear un espacio físico para empezar a escribir, con consejos de Montero", ha señalado la directora editorial de Alfaguara.

"Como cuando escribes e intentas hacer la novela que quieres leer, aquí he querido crear el cuaderno de escritura que me gustaría tener", ha explicado la autora, quien ha confesado que tiene varios cuadernos ilustrados con imágenes de Paula Rego. Además de los consejos, la autora ha pretendido encontrar un papel especial que no traspase la tinta, puesto que ella escribe siempre con pluma.

'Se escribe para aprender' o 'Llorando a lágrima viva se escribe muy mala literatura' son algunas de las frases que se podrán encontrar en este trabajo, destinado a escritores. "Uno es escritor porque necesita levantarse cada día y ponerse a ello, aunque eso no quiera decir que seas uno de los grandes. Pero todo el mundo tiene derecho a escribir y yo animo a ello, porque además es muy barato", ha señalado entre risas.

IMPOSIBLE VIVIR DE LA LITERATURA

Montero ha analizado la actual situación del sector literario, reconociendo que a día de hoy "no se puede vivir de la escritura de ninguna de las maneras". "Hay que vivir de otra cosa, hoy se vende la décima parte de lo de antes y encima está la piratería. Estamos en un momento complejo", ha aseverado.

También ha puesto bajo el foco a las empresas de autoedición, pidiendo a los escritores que no acudan a ellas. "La mayoría son un fraude, no hacen nada más que quedarse con tu dinero: si quieres publicar algo, vete y la imprenta y hazlo tú", ha defendido.

Por su parte, Bonet ha destacado que llegó a este proyecto por su "admiración" por Montero y que este trabajo ha sido diferente a otros libros suyos ilustrados. "Aquí el texto funciona perfectamente sin imágenes, por lo que he intentado subrayar más los significados poliédricos", ha indicado.