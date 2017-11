Rosa López, en uno de sus mejores momentos

Rosa López, entrevistada en Radio Teletaxi, asegura que se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida aunque siempre esté papá en su memoria: "estoy disfrutando más de mi profesión, yo se que la gente que me conoce se da cuenta y lo bueno de esto es que estoy creciendo un poquito más. No puedo estar más feliz, de verdad".

Afirma también que se siente más joven que nunca "Tengo 36 años pero me siento como si tuviera 20 con un cierto equilibrio que hace que me sienta bien". A la última pregunta de la entrevista que hacía referencia al amor, la artista respondía con una graciosa frase que reiteraba su felicidad: "Mira, estoy tan happy que no me hace falta nada más".