Risto Mejide: "Chenoa es una cantante, una artista y publica un libro porque le sale del moño"

Una de las películas más esperadas de la temporada, Blade Runner 2049 llega a los cines de toda España y lo hace en medio de una gran expectación por sus protagonistas Harrison Ford, Ryan Gosling y Ana de Armas.

Como no podía ser de otra forma, fueron muchos los rostros conocidos de nuestro país los que se dieron cita en el estreno y es que en el photocall pudimos ver a Esmeralda Moya, Eva Hache, Marta Fernández, Álex Adrover, Maxi Iglesias, Joaquín Cortés, Risto Mejide y su mujer Laura Escanes, Alaska, Emiliano Suárez y Carola Baleztena, Tristán Ramírez, Kira Miró y Raquel Sánchez Silva entre otros.

CHANCE: ¿No os podíais perder esta segunda parte?

Risto: No y menos esta segunda parte, promete mucho.

CH: ¿Habéis visto la primera?

Risto: Por supuesto.

CH: Una película que nos lleva en el 2049, ¿Cómo os veis vosotros?

Risto: Yo en el 2049 con suerte vivo.

Laura: Yo te cuidaré.

CH: Son treinta años.

Risto: Bueno, ella pregúntale a ella, yo en 2049 ya poco.

Laura: Yo cuidándole.

CH: ¿Cómo estáis viviendo el tema de Cataluña?

Risto: La cosa está tan sensible que es mejor no frivolizar, estamos aquí por una película, nos encanta, nos apetece muchísimo y tenemos muchas ganas de verla.

CH: Vuelve OT, ¿Qué te parece?

Laura: Me parece que tienen al mejor o uno de los mejores productores de entretenimiento y estoy segura de que lo va a hacer fenomenal.

CH: ¿Qué te parece el jurado?

Risto: No lo he visto, la verdad, estoy todo el día en un plató. La gente se piensa que hacemos vida normal pero no, estamos encerrados en un plató y solo nos sacan para darnos de comer.

CH: ¿Has podido ver el libro de Chenoa?

Risto: A mí fíjate, lo que está de moda es llamar triunfito a la gente que pasó por OT, no me gusta, pueden tener una carrera, mira Pablo López. Chenoa es una cantante, una artista y publica un libro porque le sale del moño y así me gusta.

CH: ¿Pero te parece bien que haya sacado todo el tema de su amorío con Bisbal?

Risto: Es que no he leído su libro, no me lo ha enviado, yo solo leo los libros que me envían autografiados además.

CH: Te lo tiene que enviar.

Risto: Exactamente y el autor tiene que estar vivo además, el resto me los compro yo.

CH: ¿No queda un poco bajo que hable de sus amoríos siendo una gran cantante?

Risto: Yo solo juzgo delante de las cámaras y cuando me pagan por ello, aquí estoy para ver una película.