Rihanna desvela cómo fue su infancia en Barbados

Rihanna ha recibido un reconocimiento de lo más especial. La cantante ha viajado hasta su país de origen para descubrir la placa que nombra a la calle donde vivió como Rihanna Drive. Visiblemente emocionada, la de Barbados quiso agradecer a toda su gente el momento tan importante que estaba viviendo.

Así, Rihanna le dedicaba estas palabras a todos los que compartieron con ella su infancia y adolescencia: "¡Un día que mi gente y yo no olvidaremos jamás! Todas esas lecciones, corriendo por ahí descalza, vecinos cotillas, haciéndonos trenzas en el pelo en las puertas de las casa, jugando en el cementerio, caminando por la playa, el karaoke de la tienda de ron manteniendo toda la calle en vilo hasta las cuatro de la mañana (Only the Lonely de Roy Orbison suena en mi cabeza mientras escribo esto), robando granadas del árbol de Sammy, suplicando a mi madre que me deje ir a la tienda de Jan porque ella tiene snacks de Estados Unidos, vendiendo botellas de plástico y cristal a Peter para así poder comprar esos snacks, moldeando mi pelo con tenacillas para ir a la fiesta de la cosecha en la iglesia, haciendo mis deberes en el escalón de la puerta de casa mientras Miss Hyacinth me grita 'vas a hacerte daño en la barriga con ese escalón frío' desde su balcón, viendo pasar a iFE pasar arrastrando sus rastas por el suelo como si fuera un vestido de alta costura, todas las veces que pensé que Melissa venía a pasar el rato conmigo y al final resultó que estaba saliendo con mi vecino de al lado, dándome prisa por fregar los platos cuando los altos tacones de mi madre comenzaban a resonar en el asfalto al bajarse del autobús del trabajo ¡Todo en esta calle! WESTBURY es más que una comunidad, ¡Somos una familia! ¡Gracias por todo lo que habéis contribuido a mi vida y a la mujer que yo soy! ¡Hace falta un pueblo para criar a un niño, y estoy contenta de que ese pueblo fueseis vosotros! ¡Gloria a Dios! #RiriDrive".