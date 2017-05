Richard Gere y Alejandra Silva sorprenden a los niños del Hospital Niño Jesús de Madrid

Richard Gere y Alejandra Silva han visitado la unidad de oncología del Hospital Universitario Niños Jesús de Madrid para presentar el nuevo proyecto 'El retiro invade el Niño Jesús' de la Fundación Juegaterapia Una intervención arquitectónica en el interior del centro que cambiará por completo la vida de los niños durante sus ingresos en el hospital, transformando las estancias en las que tienen que vivir durante sus largos tratamientos.

Richard Gere: Estoy muy contento de estar aquí, cuando este proyecto me llegó iba a hacer el estreno benéfico de la película, me gusta más cuando ayuda a recaudar fondos para obras benéficas. Alejandra quería organizarlo y me habló de este proyecto maravilloso para niños y de Mónica, me hizo ver el video promocional de la fundación y realmente me pareció conmovedor y muy especial. En estas cosas sólo con ver la cara de la personas implicadas puedes saber si lo que hacen es para ellos mismos o para otras personas. En este caso se veía claramente que el proyecto giraba alrededor de los niños. Hicimos unos cuantos videos para ayudar al programa, pude pasar tiempo con ellos y me impresionaron realmente. Esa idea de crear un entorno que les permitan sentir la salud, la felicidad y la alegría me llegó realmente al alma. Tengo un hijo de diecisiete años, tengo la enorme suerte de que nunca haya tenido un problema de salud e intento apartar de mi cerebro la posibilidad de que algún día lo tenga pero como padre creo que puedo entender cómo se sienten los que si sufren esto. Realmente no hay nada más importante que cuidar de nuestros hijos. De donde yo procedo no hay ninguna diferencia entre mis hijos y los de esta gente, estamos juntos en esto. Estoy muy contento de estar aquí y de poder contribuir, que la gente sepa lo que aquí están haciendo. Estos niños que van a sobrevivir, es importante que lo hagan un buen nivel de salud psicológico, porque serán los líderes del futuro