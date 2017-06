Renzo Piano: "El Centro Botín es un edificio que corteja al agua, como un barco más en la bahía"

Se confiesa "enamorado" de Santander: "un arquitecto debe amar el lugar donde se construye su diseño, sino no funciona"

El arquitecto genovés Renzo Piano asegura que no cambiaría nada del diseño del Centro Botín, construido junto a la bahía de Santander y que se inaugurará este viernes, 23 de junio, porque el resultado es un edificio "atractivo, accesible y joven", bien integrado en la ciudad y que "corteja al agua, como un barco más en la bahía".

Pero además, y siempre contando con el entonces presidente de la Fundación, Emilio Botín, principal ideólogo del proyecto anunciado en 2010, se decidió que el edificio se construyese en voladizo para no romper las vistas a la bahía desde los jardines de Pereda y el centro de la capital cántabra. "No podía ser un edificio que se plantará ahí sin más", dice.

Aunque ha reconocido que, arquitectónicamente, "no es fácil hacer que un edificio vuele", se ha mostrado satisfecho de haberlo logrado porque el Centro Botín parece que está "flotando" sobre la bahía de Santander, lo que lo ha convertido en un proyecto "complejo y ambicioso" para cuya construcción ha requerido de sus "tiempos fisiológicos".

Esos tiempos, requeridos por la propia arquitectura del edificio, no podían en ningún caso reducirse a un año y medio de construcción como inicialmente le pidió Emilio Botín que durasen las obras para que fuese inaugurado en el verano de 2014, año en el que la ciudad de Santander acogió el Mundial de Vela.

Sin embargo, el plazo de las obras se fijo en tres años, un tiempo que también se ha visto dilatado no sólo por la "complejidad" de edificio sino también, hay que recordar, por un problema con la ejecución de las fachadas, llamadas 'muros cortina', que ralentizó los trabajos.

No obstante, el Centro Botín ya está acabado y Piano ha manifestado sentirse "encantado y feliz" con el resultado, cuyas características responden a las directrices que le dio en su día Emilio Botín, "un hombre enamorado del mar y de su bahía".

"Me gusta crear edificios que sean para las personas, para que estén juntas, y eso es el Centro Botín", opina Renzo Piano, quien se confiesa un "enamorado" de la bahía y también de Santander. "Un arquitecto debe amar el lugar donde se construye su diseño, sino no funciona", dice.

Asegura estar satisfecho con el resultado del Centro Botín, un diseño en el que "no cambiaría de idea". "Es bello, una belleza que no es sólo estética, al no ser un edificio intimidante, sino porque es transparente y accesible". "Es como el pez que salta fuera del agua", añade.