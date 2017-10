Primeras imágenes de Laura Matamoros tras confirmar su embarazo

Laura Matamoros y su pareja Benji son unos futuros papás radiantes de felicidad. Lo que parecía que podía ser un amor de verano se ha convertido en una estabilidad sentimental que va maravillosamente, tanto que después de un año van a ampliar la familia.

Mientras su chico disfruta de su éxito profesional al frente de su restaurante, Laura está a punto de estrenar un nuevo proyecto profesional relacionado con la televisión pese que ha declarado que para ella no va a haber de momento más realities.

Como ya confesó su padre cuando conoció la noticia de la nueva pareja de Laura, él ya conocía a la familia de Benji desde hace muchos años por lo que seguramente Laura no ha tenido ningún problema en encajar a la perfección con la que será su familia política.

L.M: Bueno, las informaciones al final se tienen que dar. Enhorabuena por Lydia y por su trabajo, no puedo decir nada más.

CH: Ya, pero de alguna forma no tienes nada en contra de Lydia por dar su información.

L.M: No, para nada.

L.M: Bueno, mi padre yo creo que ya ha hablado sobre ello. Yo creo que la verdad es que no, que no se ha enfadado. Ni tampoco ha mostrado su enfado, ni a nadie, ni a Lydia.

CH: Ayer lo desmentiste tú a través de Chelo, pero habían comentado que les parecía mal porque Benji no había dicho a sus padres la noticia y se habían enterado por Lydia.

L.M: No voy a decir nada más que lo que he dicho. Chelo ya lo desmintió y no tengo nada más que decir, así que muchísimas gracias. Estoy encantada, la verdad.