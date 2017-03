Carla Simón gana el Premio Dunia Ayaso de la Fundación SGAE por su película 'Verano 1993'

'Verano 1993', ópera prima de la guionista y directora de cine Carla Simón (Barcelona, 1986), ha ganado el Premio Dunia Ayaso 2017, que concede la Fundación SGAE. Simón recibirá el galardón este viernes a las 20.00 horas, dentro de la gala de Zonacine y Cortometrajes del Festival de Málaga. Cine en Español, que se celebrará en el Museo Picasso de Málaga.

El premio, dotado con 5.000 euros, reconoce la película que "transciende los estereotipos y lugares comunes que con tanta frecuencia falsean la realidad de las mujeres, sus posibilidades y su memoria histórica", según han informado en un comunicado la Fundación SGAE.

"Me hace mucha ilusión este premio, ya que además es un proyecto que se gestó en un Laboratorio de Guion de la Fundación SGAE, iniciativa que considero que ha sido muy útil y necesaria para la película", ha expresado Simón. La cineasta catalana, que considera que 'Verano 1993' es un filme "de personajes femeninos, idea que estuvo presente durante todo el desarrollo del guion", ha señalado que se siente "satisfecha de haber sabido transmitir la complejidad de estos personajes y que al público le llegue".

El jurado, compuesto por los cineastas Helena Taberna, Yolanda García Serrano y Félix Sabroso, encargado de visionar los filmes, ha decidido otorgar el premio a Carla Simón porque "se trata de una joven cineasta que en su ópera prima ofrece un retrato veraz y sutil de la infancia, mostrando un profundo equilibrio en el tratamiento de los personajes femeninos".

Inés París, directora institucional de Audiovisuales de la Fundación SGAE, hará entrega del galardón que cumple su primera edición y que está concebido como un homenaje a Dunia Ayaso, cineasta canaria que falleció de manera prematura en 2014 y cuya obra estuvo llena de vitalidad, complejidad y humor, además de inolvidables personajes femeninos.

La película ganadora profundiza en la reciente pérdida de Frida, una niña de seis años que, tras el fallecimiento de su madre, afronta el primer verano con su nueva familia adoptiva conformada por sus tíos y su prima. Simón se atreve así con un relato centrado en el crecimiento psicológico y moral de su protagonista: "He contado tantas veces mi historia que se ha convertido en una fábula, pero hacer la película me hizo entender mucho mejor lo que me pasó y descubrir los puntos de vista de las personas que me rodean", ha explicado.

Más allá del proceso literario, Carla Simón también se ha encargado de las labores de dirección, tarea que ha calificado de lo más complicada. "Sentí la necesidad de tomar cierta distancia con todo lo que fuera muy personal", ha reconocido, "porque mi relación emocional no siempre era positiva para la película, a veces forzaba elementos para que fueran como en mis memorias o cortaba la libertad de los actores". "Conciliar la realidad del rodaje con las imágenes de mi infancia no fue nada fácil".

El guion de 'Verano 1993' fue escrito y desarrollado por Carla Simón durante el tercer Laboratorio de Escritura de Guion Cinematográfico de la Fundación SGAE en el año 2015, experiencia que recuerda con cariño y que confiesa que "repetiría sin duda alguna".

"Escribir es un proceso solitario y a veces doloroso, por eso compartir tu trabajo con los compañeros y el tutor del laboratorio es algo que no tiene precio", ha destacado sobre esta experiencia en la que coincidió con Alfonso Amador, Mar Coll, Valentina Viso, Carlos García Miranda, Rubin Stein y Silvestre García.

El cineasta Alberto Rodríguez se encargó de tutelar estos encuentros celebrados en la sede de la SGAE de Sevilla, en los que se concibió de forma "natural" el guion de 'Verano 1993'. "Decidí contar mi infancia, explicar algo que conocía muy bien. Supongo que una también tiene la necesidad de explorarse a sí misma y el hecho de que fuera una historia tan personal me permitió escribir una primera versión muy rápida", ha declarado.

El filme, que cuenta con los actores Laia Artigas, Bruna Cusí y David Verdaguer entre el reparto, ganó el Premio del Público de la Berlinale 2017 y compite en la sección oficial del Festival de Málaga. Cine en Español.

PRIMERA EDICIÓN

Un total de nueve películas han participado en esta primera edición del Premio Dunia Ayaso. El Festival de Málaga. Cine en Español seleccionó los largometrajes de la sección oficial y de la sección Zonacine: 'No sé decir adiós', de Lino Escalera; 'Brava', de Roser Aguilar; 'La mujer del animal', de Victor Gabiria; 'Verano 1993', de Carla Simón; 'Gilda', no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz; 'No quiero perderte nunca', de Alejo Levis; 'Julia Ist', de Elena Martín; 'Demonios tus ojos', de Pedro Aguilera; y 'Llueven vacas', de Fran Arraez.

De carácter anual e itinerante, la Fundación SGAE ha creado el premio Dunia Ayaso para reconocer la película que trascienda los estereotipos y lugares comunes que con tanta frecuencia falsean la realidad de las mujeres, sus posibilidades y su memoria histórica.

Por tanto, se premia un largometraje que, además de sus valores puramente cinematográficos, muestre personajes femeninos con un papel protagonista en la historia, activos, complejos, sorprendentes, transgresores; que recupere la memoria de mujeres olvidadas o invisibilizadas; o que retrate relaciones entre hombres y mujeres que superen los roles de género tradicionales. En suma, que sepa reflejar el papel real de la mujer en la sociedad.