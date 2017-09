Pitingo niega haber firmado el manifiesto a favor de la "rueda"

Antonio Manuel Alvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, ha negado haber firmado el manifiesto difundido este miércoles 6 de septiembre en defensa de la legalidad de la fórmula de la denominada "rueda", que apoyan alrededor de 300 artistas.

"Como quiera que no he firmado tal manifiesto y no he dado autorización ni verbal ni escrita, ni expresa ni tácita, para que aparezca mi nombre en el citado documento ni en ningún otro, deseo hacerlo público en honor a la verdad y para público conocimiento", ha agregado Pitingo.