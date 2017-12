Pilar Eyre y sus confesiones, desde la más divertida a la más dolorosa

CHANCE

Pilar Eyre ha escrito en muchas ocasiones de la vida privada de personajes muy famosos de nuestro país, llegando a alzarse con un Premio Planeta, sin embargo ayer se sentaba en el chester de Risto Mejide para conceder su entrevista más personal y descubrir una parte de su personalidad hasta ahora desconocida y que ha sorprendido a los espectadores.

Pilar ha desvelado como su vida ha estado muy marcada por los hombres, reconociendo que la cifra de hombres que han estado en su vida podía rondar los 300. Eyre ha recordado en el programa que se casó tres veces, dos de ellas con el mismo desvelando uno de los episodios más dolorosos de su vida: "estuve muchos años casada con el padre de mi hijo, pero decidimos darnos un tiempo para ver que pasaba fuera de la relación", pero "cuatro años después le detectaron una enfermedad incurable, y me dijo que quería morir siendo mi marido".

"15 días antes de su fallecimiento nos casamos en el hospital" comentaba Pilar, recordando "lo más duro que he pasado en mi vida fue decirle a mi hijo, que tenía 16 años, que su padre se iba a morir", sin poder evitar emocionarse al recordar: "mi hijo me preguntó si estaba muy malo, y le dije que sí. Me preguntó cuando se iba a curar, y le tuve que responder que no se iba a curar".

Un desagradable episodio de la vida de Pilar Eyre en el que reconoce que le salvo la lectura: "recuerdo que en los últimos días estaba en la planta del hospital donde apartan a los moribundos, y tras un rato leyendo, levanté la cabeza y sabía que había algo diferente a los que pasaba media hora antes, y era el silencio". Recordando entre lágrimas que "la máquina de respirar de mi marido ya no funcionaba, y no me había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto a mi lado? No lo sabía".

Pero ni la tragedia ha conseguido acabar con el optimismo que ha acompañado a la periodista durante toda su vida y mucho menos su relación con los hombre, de la que reconoce: "Era una fresca. Podría escribir un tratado de lo que son los hombres". Y es que según desvela Pilar puede llegar a enamorarse hasta tres veces al año estando soltera ofreciendo un testimonio de lo más divertido y natural.

Pero en cuanto a hombres se refiere, Pilar también ha tenido que hacer frente al acoso en el mundo laboral y recuerda: "Me acuerdo de un jefecillo que tuve* Estábamos en su despacho, dio la vuelta a la mesa, me cogió y me dijo: 'Ay, qué mona eres' y acercó su cara a la mía e intentó besarme. Incluso en aquel momento, pensé 'Bueno, le habré dado pie'. ¡Cómo somos tan idiotas las mujeres! No lo denuncié, ni lo comenté con ningún compañero. Hubiera despertado burlas y probablemente también me hubiera perjudicado profesionalmente" sentencia.

En su entrevista Pilar también pone de manifiesto su extraña relación con la edad y aunque no quiere desvelar la que marca su DNI reconoce que se siente como una chica de veinte, pero además demostró que su frescura y naturalidad son dignos de la veintena.