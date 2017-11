Un "relato plural" del cubismo más allá de Picasso y Braque llega al Reina Sofía de la mano de Telefónica

La exposición 'Cubismo(s) y experiencias de la modernidad' llega al Museo Reina Sofía de la mano de Fundación Telefónica para ofrecer un "relato plural" de la corriente vanguardista que va "más allá de artistas como Picasso o de Braque", según ha explicado el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel en declaraciones a los medios durante el acto de presentación de la colección este martes 21 de noviembre.

En este sentido, Borja-Villel ha señalado que esta colaboración "es un sueño que se tenía desde hace tiempo", pues el Reina Sofía tiene una estructura "casi circular de vanguardias que empieza en el cambio de siglo del XIX al XX y acaba con el Guernica", que si bien representaba el surrealismo "del mundo de los sueños", no contaba con las suficientes obras para representar la totalidad de un movimiento de vanguardias "que tiene que ver con lo real, con la modernidad y con la razón", según ha explicado Borja-Villel.

Sin embargo, el director de la institución ha apuntado que, con la colaboración de Fundación Telefónica de casi 40 obras cedidas durante cinco años prorrogables, "el relato del cubismo es posible". Además, Borja-Villel ha afirmado que esta colección muestra, no sólo las tendencias de representación de la realidad, sino también las "de representar la arquitectura e incluso de mezclar el arte con la poesía", ha señalado el director.

Además, Borja-Villel ha insistido en que la exposición ofrece también otros formatos del cubismo "con ciertas formas blandas" y que contempla, según el director, "que algunas aportaciones de Dalí vienen en realidad de Juan Gris". "Algunos aspectos del surrealismo no hubieran sido posibles sin el cubismo y eso se ve en la exposición", ha añadido el director de la institución.

Carmona ha asegurado además que "no hay otro lugar del mundo que pueda reunir esta colección y que pueda mostrar el cubismo como fue", con el "respeto" del cubismo fundacional por un lado pero también con alternativas como "el paso del cubismo por la Primera Guerra Mundial" con representaciones de la Batalla de Sedan y Batalla de Verdún. En este sentido, Carmona ha resaltado el papel de los cubistas ante la guerra que propusieron "un cubismo más puro" en su momento "de mayor realización".

El comisario ha destacado también la representación de artistas latinoamericanos en la colección que contribuyeron "de una manera decisiva" a hacer que el cubismo, así como la modernidad "fuera un lenguaje que se extendiera a todas las partes del mundo". En esta línea sobresalen artistas como Xul Solar, Diego Rivera, Emilio Pettoruti o el brasileño Do Rego Monteiro.

Así, Solana ha explicado que los años 20 y 30 en España consistían "un vacío de arte porque casi todos los autores huyeron de un país convulso", al tiempo que ha señalado que de autores como Juan Gris o Luis Fernández "no existían apenas cuadros en España". Por ello, según relata, se encomendó la tarea de "comprar poco a poco" parte de las colecciones de estos artistas con el objetivo de "hacer una reconstrucción del arte de los años 20".

Por último, Solana ha instado a que "no se ponga en duda que se hicieron cosas magníficas en el arte durante la Transición", ya que según afirma, la realización de esta colección "no fue un capricho de los presidentes, sino algo muy planificado y que se hizo muy por España", ha sentenciado el ex presidente de la compañía, pues de lo contrario, "la memoria se iba a perder".