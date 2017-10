Petros Márkaris atribuye el auge de nacionalismos en Europa a "haber dejado de lado la cultura que nos unía"

El escritor griego Petros Márkaris ha mantenido que una parte del auge de los nacionalismos en Europa proviene de haber "dejado de lado la cultura y el arte que antes nos unía y nos vinculaba". "Lo que nos unía en Europa no era la economía ni los mercados era la cultura cuando todavía no existía la Unión Europea, pero ¿quién habla hoy de la cultura europea?. Nadie. Hablamos de los mercados, del dinero y los mercados y el dinero dan fuerzas a los nacionalismos", se ha lamentado.

Al respecto, ha acusado a Europa central de mantener "un juego muy hipócrita" porque, aunque "no lo digan con altavoz", desean que Grecia e Italia "se queden con todos los refugiados para tener más paz".Márkaris ha constatado que estamos ante "una situación muy preocupante" para la que "no hay soluciones simples".

Además, ha considerado que la globalización actual ha llevado "unas reglas y derechos" a todos los mercados del mundo pero también ha generado un capitalismo "muy agresivo" que no era así antes de 1989. Sin embargo, "pocos intelectuales abren hoy la boca y no se ocupan de la política" frente a su generación, que "combatían para lograr algo" con "el arte, los libros y la cultura como arma".

Del mismo modo, evidencia que "tenemos que vivir con las consecuencias" del desarrollo tecnológico actual y "admitir que no conocemos las respuestas todavía" y al respecto ha lamentado que "no ve en las sociedad de hoy un movimiento que trabaje para la creación de respuestas y soluciones".

"Esta es mi más grande preocupación porque los efectos son un desastre", ha señalado. Así, ha recordado como una alumna a la que rebatió en un curso le replicó: "Pues yo lo he colgado en Facebook y tengo 77 'likes'. "Me quede sin palabras", recuerda Márkaris para quien ahora Shakespeare tendría que reescribir su final de Ricardo III: "De '¡Mi reino por un caballo! pasaría a ¡Mi reino por un móvil".

Márkaris ha rememorado que el salto que dio de los guiones de la serie televisiva 'Anatomía de un crimen' a la novela fue precisamente porque no quería escribir novelas. Pero le llegó el personaje de Jaritos y su familia "tan reales" como si realmente estuvieran vivos. Y tuvo que ponerse a escribir. "Siempre he tenido éxito con las cosas que no he querido hacer", admite.