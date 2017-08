Pedro Pascal, de Narcos y Juego de Tronos: "Nada lo va a superar, ni aunque gane diez Oscars"

Pedro Pascal es un conocido actor chileno al que le unen muchos lazos con nuestro país: la familia de su abuelo era vasca, su abuela nacida en Mallorca y él estudió en España cuando era joven.

Otra de las novedades que están sonando fuerte en nuestro país es la incorporación al elenco de los actores españoles Miguel Ángel Silvestre, Javier Cámara y Tristán Ulloa, el chileno tiene buena relación con todos pero confiesa que le une a Miguel Ángel una amistad que viene de lejos: "Miguel Ángel en particular es como hermanito mío. Nos conocimos en Estados Unidos hace tiempo y nos hicimos amigos al instante". El actor además confiesa tener cierta envidia de la rutina de su amigo con el deporte: "La disciplina con el deporte siempre me ha resultado muy difícil. ¿Sabes lo que me jode? El huevón de Miguel Ángel Silvestre, que físicamente es como un superhéroe. A veces lo mataría, pero también quiero que me enseñe a seguir una rutina".

Sabemos que la fama como actor suele llevar unida un cierto aumento del nivel adquisitivo, Pedro opina sobre lo que ha supuesto para el este cambio: "Los yates no puedo permitírmelos. Sí que me he comprado un coche, pero es un Mini Cooper, así que no es terriblemente extravagante. Estoy ya muy hecho a mis costumbres, y creo que ese es el lujo: experimentar un cierto nivel de exposición cuando eres mayor, ya te has convertido en la persona que eres y hay ciertas cosas que es tarde para cambiar. Una novedad agradable de no estar sometido a presiones financieras es que puedo hacer cosas por la gente que me importa. Sé que me hace sonar noble, pero lo que más me gusta del mundo es estar en la posición de poder ayudar a alguien".