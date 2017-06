Tras la celebración de la esperada comunión de Daniella Bustamante la familia no dudó en disfrutar de unos días del ambiente asturiano y es que después de la celebración, tanto Paula Echevarría como su hija acudieron el pasado domingo a la procesión del Corpus.

Como el resto de niños de comunión, Daniella fue una de las participantes en la procesión del día del Corpus en Candas en la que Paula se mostró de lo más orgullosa de su hija y es que no dudó en seguir cada uno de los pasos de la procesión muy pendiente en todo momento de su hija. Como cualquier otra madre, Paula estuvo acompañada de sus padres con los que siguió muy de cerca todo el recorrido de los niños de comunión. Teléfono en mano, la actriz no dudó en inmortalizar algunos de los momentos más bonitos de todo el recorrido y es que seguramente algunas de esas fotos fueron para David Bustamante que no pudo estar en un día tan especial para su hija por motivos profesionales.