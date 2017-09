Paula Echevarría y Marta Hazas, protagonistas de la alfombra roja de 'Velvet Colección'

CHANCE

Paula Echevarría vuelve al trabajo en plena guerra con David Bustamante y tras cancelar el artista un concierto en Valladolid. Después de un verano repleto de viajes y días de descanso, la actriz volvió al trabajo con Velvet Collección.

Allí, hemos podido verla acompañada por todo el elenco de la ficción española en la alfombra roja del Festival de Televisión de Victoria. Durante la presentación previa, Imanol Arias ha destacado como nueva incorporación al reparto y ha querido destacar el trabajo de sus compañeros: "Estoy muy contento, me siento un enorme privilegiado. El reparto es muy especial. Hay una dinámica muy potente que echaré de menos en otros sitios. Hay pasión por el trabajo".

Marta Torné por su parte ha reconocido: "Estoy súper agradecida, mi personaje me encanta. Lo que más me alucina es el impacto visual con su vestuario y sus decorados. Si le quitas la voz no sabes si es Velvet o Mad Men".

Otra nueva incorporación es Mónica Cruz, quien ha declarado: "Estoy en un sueño hecho realidad. Poder disfrutar del trabajo de actriz unido a la danza, que es mi vida, es un regalo. A mi personaje, Carmela, hablo como ella cuando voy a casa. Ha conseguido que me enamore de nuevo de la danza. Mi personaje es una joya, muy auténtica. Quería hacer una gitana de verdad, enseñar esa parte del mundo gitano que me fascina".

Fernando Guallar, otro de los nuevos fichajes ha recordado: "Me acuerdo de ver Velvet y decirle a mi representante que ojalá estuviera en la serie. Cuando comenzó el casting no imaginaba que acabaría siendo Sergio. Me siento muy afortunado por haber tenido unos compañeros maravillosos. Me encanta lo que han montado con la familia Godó. No vais a poder dejar de verlo, todos los capítulos acaban muy muy arriba de trama".

Aunque Paula Echevarría solo aparecerá en dos episodios quiso estar al lado de sus compañeros, reconociendo: "He hecho una colaboración durante dos capítulos. Siempre es un placer volver a casa con Ana, mi 50% en estos 4 años. No he querido saber nada de lo ocurre durante la temporada".

Por su parte Marta Hazas muy emocionada ha declarado: "Estoy pletórica, es un subidón seguir en un proyecto como este. No se me ocurre un personaje como Clara mejor que interpretar. Enseguida hemos hecho piña con los nuevos. El principal cambio esta temporada ha sido a nivel técnico. Está temporada ha sido oro".

Mientras Asier Etxeandía comentaba: "Velvet es una de las cosas que más feliz me han hecho. Velvet es un milagro. Lo vivimos cada día como algo muy personal, nos gustaría que durara siempre".

Aunque poco han adelantado de lo que veremos en esta nueva entrega, una cosa sí que han querido dejar clara: el final será abierto y con la aparición de un nuevo personaje, por lo que todo apunta que tendremos Velvet para rato.