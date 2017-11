Patricia Montero desvela los detalles de su boda, y los secretos de la pedida de mano

CHANCE

Hace apenas un par de semanas, Patricia Montero era sorprendida por su pareja y padre de su hija Álex Adróver con una pedida de mano muy especial. Y hemos podido ver a la actriz en la inauguración de un restaurante que ya apunta a convertirse de moda en la capital, y no hemos perdido la oportunidad de preguntarle cómo fue el gran momento.

"Fue lo último que yo me podía imaginar y en el último momento. La última inmersión del año, dijimos vamos a bucear va a hacer bueno, nos tiramos al agua y de repente él había preparado una movida que dices pero se te ha ido la cabeza..." nos confiesa la actriz sobre la asombrosa pedida de mano debajo del agua. "Había venido una de mis mejores amigas con la excusa de que había discutido con el novio, el anillo, el champagne... Maravilloso, ha sido una experiencia súper bonita, increíble y no me la podía haber imaginado mejor" desvela sobre el romántico momento que nos sorprendía en redes sociales.

Aunque de momento no tienen fecha ni nada planeado, la actriz de 29 años sí que nos ha confesado una idea muy clara: "No tenemos nada. Esto ha sido tan imprevisto que no está pensado, será el próximo año, esperemos que no pase de un año porque nosotros ha tardado diez años en pedírmelo. Seguramente será para primavera o verano del año que viene, yo solo tengo claro que quiero que sea cerca del mar" y es que parece que está pareja no puede estar más unida al mar.

Y por supuesto nada de protocolos clásicos, la intérprete va a romper con lo habitualmente estipulado: "Voy a ir muy cómoda, para mí lo más importante es que sea una fiesta, no soy de protocolo ni de bodas tradicionales ni de iglesias ni nada de eso. Será una fiesta boda, iremos para pasarlo bien, iré plana, prohibiré el tacón en mi boda y el vestido será muy cómodo y muy acorde con mi estilo".

Patricia Montero y Álex Adróver se darán el "Sí, quiero" ante su hija Lis de poco más de dos años , la auténtica princesita de la casa. Pero, ¿se animarían en un futuro a ampliar la familia?

"Pues no, la verdad es que no, de momento no. Estoy muy bien como estoy, disfrutándola muchísimo, no me planteo tener un segundo hijo de momento. Nunca puedo decir de este agua no beberé porque es algo que si llega, llega y el instinto maternal nos llega pero por el momento la estoy disfrutando tanto que no puedo pensar en compartir estos sentimientos con nadie" responde a nuestra pregunta.