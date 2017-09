Parte de la Junta Directiva de la SGAE pide debatir este jueves una moción de censura contra Sastrón

Parte de la Junta Directiva de la SGAE ha firmado una carta en la que se pide debatir este jueves en la reunión ordinaria de este órgano una moción de censura contra su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, tal y como ha confirmado la cineasta Inés París, uno de los miembros de esta junta.

En total, la Junta Directiva está compuesta por 39 miembros, todos ellos socios de la entidad. Un portavoz de la SGAE ha confirmado a Europa Press que todavía no han recibido estas firmas y, por lo tanto, no está incluido en el orden del día --que todavía no está cerrado--.